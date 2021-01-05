36 يوماً تفصل «مسبار الأمل» عن مداره حول الكوكب الأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

قطع «مسبار الأمل» مسافة 413 مليون كيلومتر، منذ انطلاقه نحو المريخ قبل 169 يوماً، وتبقى أمامه 69 مليون كيلومتر و36 يوماً فقط للوصول إلى الكوكب الأحمر، واجتاز المسبار خلال الفترة الماضية العديد من التحديات والعراقيل، كما رصد العديد من البيانات العلمية، والتقط مجموعة من الصور للفضاء العميق، سواء بوساطة أجهزته العلمية أو بجهاز تتبع النجوم.

وسيبدأ الفريق في المهمة العلمية قبل الدخول في المدار حول الكوكب باستخدام تشغيل الأجهزة العلمية التي يحملها المسبار وخصوصاً مطياف EMUS لتسجيل ملاحظات مبكرة حول هالة الهيدروجين الخارجية لكوكب المريخ، وسوف تستخدم متتبعات النجوم الموجودة في المسبار لقياس تركز الغبار بين الكواكب أثناء وصوله إلى مرحلة الدخول لمدار المريخ، بالإضافة إلى إجراء مناورة بين «مسبار الأمل» المتجه إلى المريخ والمسبار الأوروبي «بيبي كولومبو» المتجه إلى كوكب عطارد لتوفير بيانات مهمة عن المجموعة الشمسية.

وسيصل «مسبار الأمل» إلى مداره حول الكوكب الأحمر في التاسع من فبراير 2021، ويتابع فريق العمليات في المحطة الأرضية «مسبار الأمل» باستمرار، وهو يشق طريقه نحو المريخ، وخلال هذه المرحلة يتم تشغيل الأجهزة العلمية وفحصها للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، ويتم كذلك فحص الأجهزة بتوجيهها، نحو النجوم للتأكد من سلامة زوايا المحاذاة الخاصة بها، والتأكد من أنها جاهزة للعمل بمجرد وصولها إلى المريخ، وفي نهاية هذه المرحلة يقترب «مسبار الأمل» من المريخ بسرعة محددة وزاوية انحراف دقيقة حتى يتمكن من الدخول إلى مدار المريخ.

وعند بداية مرحلة الدخول إلى مدار المريخ، سيتم تقليل العمليات في المحطة الأرضية، والتواصل مع «مسبار الأمل» إلى الحد الأدنى، ليتحول تركيز الفريق إلى إدخال المسبار في مدار التقاط حول المريخ بشكل آمن، وسيتم حرق نصف كمية الوقود الموجودة في خزانات «مسبار الأمل» لإبطائه إلى الحد الذي يسمح بإدخاله في مدار الالتقاط، وستستمر عملية حرق الوقود «إطلاق صواريخ دلتا في» لمدة 30 دقيقة لتقليل سرعة المسبار من 91918 كيلومتراً حالياً إلى 18000 كيلومتر في الساعة.

كما ستتم عملية الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ بشكل مستقل 100% دون تدخل من فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الذي لن يتمكن من التعامل مع المسبار بسبب تأخر الإشارات اللاسلكية الصادرة منه التي سوف تستغرق مدة تتراوح بين 13 و26 دقيقة للوصول إلى الأرض، وبمجرد اكتمال عملية الدخول إلى مدار المريخ سيكون «مسبار الأمل» محجوباً بوساطة المريخ، وعندما يخرج المسبار من الجانب المظلم للمريخ، ستتم إعادة الاتصال به مرة أخرى، وعندها فقط يمكن للفريق التأكد من نجاح مناورة الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ.

كما سيفحص الفريق الأجهزة العلمية الموجودة على متن مسبار الأمل، ويتم إجراء مناورات عدة لإدخاله في المدار العلمي الصحيح حول المريخ حتى يبدأ مهمته.

وسيلتقط «مسبار الأمل» الصورة الأولى للمريخ، وإرسالها إلى مركز العمليات الأرضية، لتتم بعدها جدولة الاتصال اليومي في المحطة الأرضية حتى يتمكن فريق المشروع من إجراء عمليات تحميل سلسلة الأوامر، وتسلم بيانات عمليات القياس عن بُعد، فيما سيتخذ مسبار الأمل مداراً بيضاوياً حول المريخ على ارتفاع يتراوح بين 20 ألفاً و43 ألف كيلومتر، يستغرق فيه المسبار 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ، إذ يعد المدار الذي اختاره فريق الإمارات لاستكشاف المريخ مبتكراً للغاية وفريداً من نوعه، وسيسمح لـ«مسبار الأمل» بإمداد المجتمع العلمي بأول صورة على الإطلاق لديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب المريخ وطقسه على مدار ساعات اليوم وطوال أيام الأسبوع.