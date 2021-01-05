ألعاب هيلي..مدينة الترفيه العائلي

ابوظبي - سيف اليزيد - محمد البلوشي - العين

تندرج مدينة ألعاب هيلي ضمن أجمل حدائق العين.. وتعد متنفساً ترفيهياً للسكان، ووجهة رئيسة يقصدها الزوار، ومسرحاً للعديد من المهرجانات والفعاليات الترفيهية، خاصة مهرجان الربيع، والمناسبات والاحتفالات الوطنية، وحفلات الفرق الغنائية والاستعراضية.

وتتميز المدينة التي افتتحت في منطقة الهيلي، عام 1985، بوجود مجموعة من الألعاب الإلكترونية تناسب جميع الأعمار، وصالة للتزلج بأجوائها الثلجية الرائعة، وتتزايد مقومات المدينة الجاذبة بتخصيص أيام للنساء فقط وأيام للعائلات، ما يتيح نوعاً من الخصوصية والراحة لهذه الفئة من الزوار.

وشهدت الحديقة تطورات وتحسينات كبيرة تضمنت عملية صيانة عامة، وإعادة تفعيل الألعاب المغلقة، وأيضاً صيانة البحيرات والأرضيات وتجميلها.

وتضم مدينة هيلي 26 لعبة، وتتراوح أسعار تذاكر مدينة الألعاب بين 60 درهماً شاملة جميع الألعاب في كل أيام الأسبوع، و30 درهماً يومي الاثنين والثلاثاء فقط، مع دخول مجاني لأصحاب الهمم مع مرافق واحد.

وتستقبل حديقة هيلي زوارها وسط إجراءات احترازية، لحمايتهم والحفاظ على صحتهم خلال فترة تفشي فيروس كورونا، في مقدمتها الالتزام بالطاقة الاستيعابية للألعاب، ووضع الملصقات الخاصة بالتباعد في مناطق الانتظار والدخول لكل لعبة، وتخصيص اثنين من المشغلين لكل لعبة، لإتاحة الفرصة لتعقيم كافة أجزاء اللعبة التي تلامس الركاب بعد كل جولة، وقبل دخول الدفعة التالية، ويقوم فريق النظافة بتطهير دوري للحواجز الحديدية في ممرات دخول الألعاب بشكل منتظم، مع توفير معقمات الأيدي عند كل لعبة، وقامت إدارة الحديقة بتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة عند المداخل الرئيسة، وإلزام الزوار بارتداء الكمامات والقفازات قبل الدخول، بالإضافة إلى إغلاق الألعاب الثابتة وجميع برادات المياه.

وتسمح الإدارة للمطاعم بتقديم الوجبات، ولكن دون جلسات، شريطة توفير نتيجة فحص سلبية للعاملين لا تتجاوز مدتها شهراً، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمطاعم والكافتريات، فيما جرى تحديد أماكن الجلسات على المسطحات الخضراء حسب الإجراءات المتبعة وتطبيق نظام التباعد في موقف السيارات الرئيس.. وتقدم المدينة مميزات للأسر عند دخول الألعاب منها خصم مبلغ 10 دراهم لـ 6 أشخاص من حاملي بطاقة حماة الوطن، وموظفي المؤسسات الحكومية، وخصم للمجموعات التي تزيد عن 25 فرداً، مع دخول مجاني للأطفال أقل من 3 سنوات (بحيث لا يتجاوز 90 سم).