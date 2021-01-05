«يلستنا» عن بُعد في «خالدية الشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

واصل مجلس ضاحية الخالدية في الشارقة تنظيم لقائه الدوري تحت اسم مبادرة «يلستنا»، بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بين أهالي الضاحية، من خلال التواصل المرئي، نظراً للظروف الراهنة في مواجهة فيروس كوفيد-19.

وانعقدت المبادرة، تزامناً مع اتباع الإجراءات الوقائية بالتباعد الجسدي من خلال الربط الإلكتروني المرئي، حتى لا تنقطع الزيارات بين الأهالي في المنطقة، وتظل العادات والتقاليد الإماراتية مستمرة.

حضر اللقاء خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، ومحمد راشد بن جرش نائب رئيس المجلس، ومسؤول المجلس عمران الحمادي، وعدد من أهالي ضاحية الخالدية.

ورحب المري بالحضور، وأكد تكثيف جهود المجلس وتسخير أحدث الإمكانيات من البرامج الإلكترونية للاستفادة منها لتسهيل عملية الوصول للأهالي للتواصل والتلاقي معهم بشكلٍ سلس.

وأكد حرص المجلس على مواصلة دوره الاجتماعي في تنظيم اللقاءات بين الأهالي، بهدف تعزيز التواصل فيما بينهم، وأيضاً التواصل معهم لمعرفة أخبار القاطنين في الضاحية، ومشاركة المعلومات بما يخدم أهالي الضاحية، ويعزز أواصر الترابط الاجتماعي، ويكثف جهود المجلس لمعرفة المستجدات عن القاطنين فيها.

وفي الختام، شكر المري الحضور على تواجدهم وإسهامهم في إنجاح هذه المبادرة المهمة في الضاحية، على أمل الالتقاء بهم مجدداً في لقاءات أخرى.