مفاجآت مهرجان دبي للتسوق تتواصل لتقدم صفقات رائعة (05.01.21)

يقدم الأسبوع الثاني من مفاجآت مهرجان دبي للتسوق للمتسوقين العديد من الصفقات والعروض المذهلة المتوفرة في جميع أنحاء دبي للاحتفال بالدورة السادسة والعشرين من المهرجان.

سيتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة أو حتى نفاد الكمية، وذلك حتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة @DSFSocial على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

ويمكن لمستخدمي سناب شات الاستفادة من أفضل عدسات سناب كل أسبوع، وذلك من خلال مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان.

الصفقات

الثلاثاء 5 يناير (يحظر الإعلان عن الصفقة قبل الساعة 10 صباحاً من يوم الاثنين 4 يناير)

يقدم متجر النظارات أوبتكس 20/20 أي قطعتين من النظارات مقابل 444 درهماً. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من هذه الصفقة الرائعة في متجر أوبتكس 20/20 في كل من سيتي سنتر ديرة ومول الإمارات.