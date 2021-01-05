استمتع استمتاع غير محدود، بمياه بدون البلاستيك مقابل 49 درهمًا فقط شهريًا مع ووتركلوب

Waterclub.ae، أنشأت الشركة الرائدة في المنطقة في مجال المعيشة بدون البلاستيك مبادرة جديدة، توفير أنظمة ترشيح مبتكرة وأجهزة تنقية بالأشعة فوق البنفسجية للمنازل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بسعر 49 درهمًا إماراتيًا شهريًا ، دون الحاجة إلى إيداعات تأمين. تعمل التقنية الذكية على التخلص من الحاجة إلى الزجاجات البلاستيكية ، وتنقية المياه تلقائيًا من الصنبور بشكل ملائم لتوفير مياه مغلية ومبردة بشكل فوري وغير محدود وذات مذاق رائع وصديقة للبيئة.

وفقًا لمؤسسة تسويق المشروبات ، ينتهي الأمر بأكثر من 60 مليون زجاجة بلاستيكية في طمر النفايات والمحارق كل يوم ، ومع كون الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر مستهلك للمياه المعبأة ، يلزم إجراء تغيير عاجل.

تستخدم خيارات استئجار ووتر كلوب لأنظمة الفلاتر الخاصة بها بريمو، بيور، بريستو و برونتو بالأشعة فوق البنفسجية ، والتي تم اعتبارها " نتفلكس الماء" الدفع المؤجل ، لذلك لا داعي لتقديم إيداعات تأمين كبيرة ، فهي حقًا 49 درهمًا إماراتيًا فقط لكل الشهر ، توفير آلاف الدراهم للأسر والشركات ، والتي كانت ستنفق على الخيارات البلاستيكية. في الواقع ، إن تكلفة ماكينة ووتركلوب أقل بـ 323 في المائة من متوسط تكلفة المياه المعبأة في دبي.

تقوم الماكينات بإزالة الشوائب بما في ذلك الكلور والبكتيريا ، مما ينتج عنها مياه نقية ونظيفة وآمنة تناسب جميع أفراد الأسرة. فقد لوحظ أن 85 في المائة من العائلات التي تستخدم ماكينات بيور و برونتو أنهم يشربون المزيد من المياه ومشروبات أقل سكرية منذ انضمامهم إلى ووتركلوب مما أدى إلى تحسين عافيتهم. تستخدم أجهزة التنقية طاقة أقل بنسبة 35 في المائة من الغلاية ، مما يساعد على تقليل فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي أيضًا. لجعل الصفقة أكثر جاذبية ، يحصل كل عضو في ووتركلوب على زجاجة زجاجية مجانية.

الإجراء سهل ، ما عليك سوى زيارةwww.waterfilterexperts.ae واختر الجهاز المثالي اليوم أو اتصل بـ 1717 340 4 971+ والتحدث إلى الفريق الذي على دراية والذي يمكنه الإجابة على أي أسئلة. سيأتي الفني المهني ، ويقوم باتباع جميع الإرشادات التي تقدمها الحكومة لتثبيت الجهاز في موقع مناسب للعميل.