الامارات | بالفيديو .. "الوطني" يبدأ جلسة مناقشة "قانون جمع التبرعات"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. "الوطني" يبدأ جلسة مناقشة "قانون جمع التبرعات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء جلسة المجلس الوطني الاتحادي الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور الأعضاء وممثلي الحكومة، لمناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات.

وخلال الجلسة، يوجّه المجلس رسالتين رسميتين للحكومة، الأولى بشأن " توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس "، والثانية حول الموافقة على طلب الحكومة سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، فيما يطلّع الأعضاء على رسالة واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في شأن "تطوير خدمات الكهرباء والماء للجمهور".

ويوجّه ثلاثة أعضاء بالمجلس 3 أسئلة برلمانية، بينها سؤالان لوزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أحدهما من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول " إنشاء مراكز تدبير"، والثاني، من العضوة شذى سعيد النقبي حول " إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان"، فيما يوجّه العضو عدنان حمد الحمادي، سؤالاً لوزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، حول "شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية".

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