تكريم طبيب المشاهير "فادي نصر" في مهرجان "دير غست"



كرم مهرجان "دير غست"، في العاصمة المصرية القاهرة، طبيب المشاهير وخبير التجميل "فادي نصر"، عن منجزاته في مجال العلاجات التجميلية.

ويعتبر المهرجان الذي أقيم وسط حضور كبير من النجوم العرب، أحد أبرز الأحداث الفنية السنوية في الوطن العربي، ويعنى بتكريم النجوم العرب الذين أثبتوا تميزهم في مختلف المجالات الإعلامية والفنية.

وأبدى الدكتور "نصر" سعادته بالتكريم الذي حظي به، ووجه الشكر للقائمين على المهرجان، الذين رشحوا اسمه من بين مجموعة كبيرة من خبراء التجميل العرب.

وأضاف في تصريحات خاصة: "أشعر بالفخر بعد التكريم الذي حظيت به من مهرجان عريق كمهرجان دير غست، التكريم شيء جميل يعكس نجاحاتنا، كما يشكل دافعاً كبيراً لنطور من أدائنا".

وتابع: "سجلت في مسيرتي براءات اختراع لعدد من تقنيات التجميل المبتكرة، منها: تقنية كاندي لبس، في لاين، كات آي، بوني تيل، وفلاش تكنيك.. والحمد لله لاقت نجاحاً باهراً ومميزاً داخل المملكة وخارجها".

وفي سياق آخر، أشار د. "نصر" إلى أهمية عمليات التجميل، مؤكداً أنها تسهم في مساعدة الكثير من المرضى على التخلص من التشوهات في مختلف أنحاء الجسم، الطبيعية منها، أو تلك الناجمة عن حادث ما".

وأردف: "تشهد سوق مستحضرات التجميل في أفريقيا والشرق الأوسط نمواً كبيراً للغاية، وستكون منطقة الشرق الأوسط ثاني أسرع أسواق التجميل نمواً في العالم بعد سوق أميركا الجنوبية، بحسب دراسات لشركات مختصة".

والدكتور "فادي نصر" طبيب معتمد من الأكاديمية الأميركية لطب التجميل، ويحظى بشهرة واسعة في الوطن العربي عامة والوسط الفني خاصة، كما حصل مؤخراً على براءات اختراع لعدد من التقنيات التجميلية غير الجراحي