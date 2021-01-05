جامعة أبوظبي وجامعة العلوم الماليزية توحدان الجهود لتعزيز الدراسات والبحوث وأنشطة التدريب المشتركة

وقعت جامعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم الماليزية (USM)، إحدى أعرق الجامعات في آسيا، والمؤسسة العامة متعددة التخصصات للتعليم العالي والرائدة في الدراسات والمشاريع البحثية في مجالات العلوم والهندسة، وذلك لتعزيز سبل التعاون على تحقيق الأهداف المشتركة للجامعتين، بما في ذلك تعزيز وإقامة شراكات لتطوير ودعم الأنشطة البحثية والبرامج التعليمية والتدريب في مجال الإعلام والاتصال.

ووقع الاتفاقية كل من البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، والبروفيسور فيصل رفيق محمد أديكان، نائب رئيس جامعة العلوم الماليزية، بحضور كل من الدكتورة سريثي ناير، عميدة كلية الآداب والعلوم في جامعة أبوظبي والدكتور نورزالي إسماعيل، عميد كلية الإعلام بجامعة العلوم الماليزية. وبموجب الاتفاقية، ستعمل جامعة أبوظبي مع جامعة العلوم الماليزية على تعزيز برامج التبادل الطلابي، وتطوير البرامج الأكاديمية والدراسات البحثية، وغيرها من البرامج التعليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي "نتطلع دوماً لتعزيز وتوطيد العلاقات التي تجمعنا بمختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية في العالم لتعزيز ودعم الابتكار، انطلاقاً على حرصنا على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، والمساهمة في تعزيز وتنوع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وستدعم اتفاقية التعاون رؤية جامعة أبوظبي الطموحة لعام 2022 التي وضعتها بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لخلق جيل مبتكر وبناء شخصيات طلابية متكاملة متمسكة بهويتها الوطنية ومنفتحة على العالم ليكونوا قادة مؤثرين في المستقبل."

وأضاف: "نعتز بالعمل مع مؤسسة رائدة عالمياً كجامعة العلوم الماليزية، والتي ستضفي من خلال خبراتها الواسعة قيمة تعليمية ثمينة لطلبة كلا الجامعتين وإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم على يد متخصصين في مجالات الفنون والعلوم وتقديم تجربة تفتح لهم آفاقاً جديدة وتكون نقطة انطلاق مميزة في حياتهم المهنية في المستقبل. وتساهم مثل علاقات التعاون هذه بين المؤسسات الأكاديمية في تبادل المعلومات التي من شأنها تمكين شباب وبث روح الاستكشاف والمعرفة في نفوسهم والمضي قدماً بإمكاناتهم الفكرية."

ومن جانبه، قال البروفيسور فيصل رفيق محمد أديكان: "نعتز بشراكتنا مع واحدة من أفضل المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الخبرات الأكاديمية والبحثية للطلبة في جميع أنحاء الدولة وتعزيز رحلتهم التعليمية. ومن خلال تعاوننا مع جامعة أبوظبي التي يعتبر التنوع الثقافي من أبرز مميزاتها، نسعى لدعم جهودنا لتعزيز ثقافة التنوع والشمول بين طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والذين ينتمون إلى العديد من الجنسيات من مختلف أنحاء العالم. ونتطلع إلى هذا التعاون المثمر الذي سيساهم في دعم شتى مجالات البحث والتطوير المهني."

وتُعد الشراكة البحثية بين جامعة أبوظبي وجامعة العلوم الماليزية من بين المجالات التي ستتعاون فيها المؤسستان، حيث ستبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي ستساهم في تطوير المعرفة المحلية والعالمية المرتبطة بالإعلام والتواصل. وتتطلع الجامعتان إلى توسيع موضوعاتهما البحثية في مجالات متنوعة، بما في ذلك محو الأمية الإعلامية، والتواصل البيئي، وعلم التربية، والتواصل المؤسسي.

كما ستعمل الجامعتان على تعزيز برامج التبادل الطلابي، وتطوير البرامج الأكاديمية والدراسات البحثية والأنشطة التدريبية، وتوفير فرصة للطلبة لتجربة التنوع الثقافي الغني في كلا البلدين.

وفي إطار العمل المشترك بين الطرفين، ستمهد هذه الاتفاقية الطريق للتعاون في تطوير برامج الماجستير في جامعة أبوظبي في أكثر مجالات الاتصال المرغوبة مثل الاتصالات التسويقية المتكاملة، وإنتاج الوسائط الرقمية، والوسائط المتعددة.

وتُعد جامعة العلوم الماليزية واحدة من أبرز وأهم الجامعات البحثية العامة في ماليزيا، حيث تحتل الجامعة التي مر على تأسيسها 50 عاماً، مكانة عريقة كونها من المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال الإعلام والاتصال في قارة آسيا، وحصدت المرتبة 142 وفقاً لتصنيف "كوكاريللي سيموند" للجامعات العالمية للعام 2021.