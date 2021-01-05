نيكاي تحتفل مع موظفيها بالعام الجديد

كان عام 2020 بمثابة كابوس للشركات في جميع أنحاء العالم، حيث كانت ذروة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في الانتشار وتواجه الشركات الضعف في الأسواق المالية، وتعطيل العمليات في المكاتب، وعدم اليقين الاقتصادي. كان للوباء تأثير شديد في جميع الصناعات مما أدى إلى تسريح العديد من العمال وخفض الرواتب. لم تكن مجموعة شركات نيكاي استثناءً لهذه الموجة من تدابير خفض التكاليف التي بدأتها الشركات في محاولتها البقاء.

لقد ظل رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة نيكاي، بارس شهدادبوري، متمسك دائمًا بحقيقة أن الموظفين ليسوا مجرد عمال بأجر، ولكن كشركاء في التقدم وأعضاء في عائلة واحدة، وهي عائلة نيكاي. لذلك في ظل هذه الأزمة التي أحدثها الوباء، كان من الصعب عليه التواصل مع شركائه من الموظفين والسعي للحصول على مساهمتهم في ضمان استمرار المجموعة في التغلب على كل تحدٍ خلال هذه الأوقات الصعبة. كان باراس واضحًا أن المنظمة لن تستغنى عن موظفًا واحدًا خلال هذه الفترة وسيقاتل الجميع معًا.

يقولون أن الأوقات العصيبة لا تدوم، لكن الطيبين يدومون. وينطبق الشيء نفسه على مجموعة نيكاي. بغض النظر عن الأزمات التر مرت بها الشركة، انتعشت الشركة مرة أخرى بأسلوبها واختتمت العام بنتائج مشجعة بفضل الجهود الممتازة لجميع أصحاب المصلحة، سواء كانوا شركاء موظفين أو بائعين أو عملاء.

قرر باراس أن يسدد بالكامل الراتب المقتطع لجميع الموظفين بأثر فوري. وفي هذا السياق صرح قائلاً: "شهد العالم تدابير غير مسبوقة تم اتخاذها لمنع انتشار المرض، بما في ذلك الاجراءات الاحترازية الإلزامية للعمل من المنزل وإغلاق المكاتب. خلال هذا الوقت، قرارًا كهذا سيحفز بالتأكيد شركائي من الموظفين على زيادة العمل ومواصلة تقديم أفضل نتيجة ممكنة للمؤسسة. إنه أمر صعب عندما يفقد الناس وظائفهم أو يواجهون تخفيضات في الرواتب. هناك عائلات يجب إطعامها وأي تأثير مالي يمثل دائمًا عبئًا على المعيل. لم يتأخر رواتب موظفينا مرة واحدة في آخر 25 عامًا وكان هذا الخصم هو المرة الأولى في تاريخ نيكاي. أنا رجل عصامي وأدرك جيدًا ألم عدم وجود موارد كافية تحت تصرفك أثناء الأزمة. لقد حرصت دائمًا على بذل قصارى جهدي لرسم الابتسامة على وجوه الناس ".