أهمية الجودة والعناية بالتفاصيل وراحة المشتري في المشاريع العقارية

لا شك أن عملية شراء عقار فاخر مقبول التكلفة أو الاستثمار فيه يتطلب من العملاء التفكير بعناية وأخذ الوقت الكافي لإجراء البحث الوافي عن المطوّر العقاري الذي يودون التعامل معه. كما ينبغي أن يمتلك المطور الذي يختارونه سجلاً يضمن الالتزام بتقديم أفضل العقارات الفاخرة ذات الأسعار المعقولة والاهتمام بتطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف مراحل عملية التطوير، بدءاً من انطلاق عملية الإنشاء وحتى خطة ما بعد التسليم.

وتُعدّ بريسكوت للتطوير العقاري خيرَ مثال للشركات البارزة في هذا القطاع، حيث استطاعت ترسيخ مكانتها الرائدة بفضل سمعتها في التركيز على الجودة والاهتمام بالتفاصيل في كل من مشاريعها، والتأكيد على راحة بال كل مشتري خلال كل مرحلة من مراحل التفاوض والشراء والتسليم. كما يزخر سجل فريق بريسكوت بالكثير من النجاحات خلال حضورها الطويل في سوق الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الشركة مرادفاً للمشاريع عالية الجودة.

ويتضمن سجل نجاحات الشركة تسليم مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية المعروفة في جميع أنحاء الإمارة، بما فيها برايم فيلاز وبرايم ريزيدينسي 1 و2 وبرايم بيزنس سنتر، في حين تركز بريسكوت حالياً على برايم فيوز، وهو مشروع سكني عصري يتكون من شقق تضم غرفة أو غرفتي نوم في قلب منطقة ميدان أفنيو.

وتعليقاً على الموضوع، قال محمد شافي، المدير التنفيذي لبريسكوت للتطوير العقاري: "لا يجب أن يضطر الباحثون عن شراء عقار إلى التنازل عن الجودة للحصول على تكلفة معقولة، والعكس صحيح بطبيعة الحال. ويتميز سوق العقارات في دبي بالتنافس الشديد بين المطورين، ما يمثل ميزة كبيرة للمشترين والمستثمرين، إذ يمنحهم خيارات واسعة تقدم لهم عقارات فاخرة بأسعار معقولة.

ومن الضروري أن يولي العملاء اختيار المطور الذي يتعاملون معه عنايةً بالغة وأن يدرسوا الشركة التي يتعاملون معها والسوق الذي يشترون العقار فيه. ولا يُفضل التسرّع باختيار عرضٍ جذاب أو أصحاب الحملات التسويقية المكلفة، بل ينبغي اختيار المطور الذي يمتلك مشاركة عملية في جميع جوانب المشروع ويمتلك مقومات الالتزام والنجاح ويذهب إلى أبعد من ذلك لضمان راحة بال المشتري في كل مرحلة من مراحل الشراء والتسليم وحتى ما بعد التسليم.

وأضاف قائلا: "يمكن لأعضاء فريقنا أن يفتخروا بكامل محفظتنا من المشاريع العقارية، حيث واظبنا على توفير أفضل جوانب الرفاهية الفاخرة بأسعار معقولة، فضلاً عن حرصنا على تجاوز توقعات العملاء. ونجحنا بهذه المهمة عبر التزامنا بكل مرحلة من مراحل مشاريعنا والتدقيق في كل التفاصيل والشفافية وعدم المساومة على الجودة ووضع عروضنا في متناول جميع المشترين، وبناء عقارات نفخر نحن أيضاً بامتلاكها".

ويتيح مشروع برايم فيوز لسكانه فرصة العيش وسط مجتمع ينبض بالحياة بفضل موقعه المتميز على مقربة من مضمار السباق وفندق الميدان الشهير عالمياً، مع إطلالة رائعة على منطقة ميدان أفنيو والأفق المذهل لمدينة دبي. كما يمكن لسكان المشروع استكشاف عدد من أفضل مطاعم الهواء الطلق في المدينة، بالإضافة إلى المقاهي والمحلات التجارية ومتاجر التجزئة الفاخرة ومتاجر السوبرماركت وغيرها الكثير.