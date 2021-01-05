الامارات | 4200 ساعة تفتيشية لتأمين احتفالات دبي في رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4200 ساعة تفتيشية لتأمين احتفالات دبي في رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخّرت بلدية دبي كل إمكاناتها ومواردها المالية والبشرية، وتقنياتها الذكية، لضمان الصحة والسلامة في الإمارة، في إطار الجهود المبذولة لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية، بما يليق بمكانة إمارة دبي إقليمياً وعالمياً. وقالت البلدية إن فريق العمل المختص (200 مفتش ومراقب ومشرف) نفّذ 3924 زيارة تفتيشية، بواقع 4200 ساعة عمل لجميع الكوادر الرقابية المختصة، التي استطاعت تغطية أكثر من 272 مليون متر مربع، وبنسبة تغطية بلغت 100%.

وشملت الزيارات 24 موقعاً، ضمت مختلف الأنشطة والمؤسسات ذات العلاقة، مثل مراكز التسوق، ومناطق الألعاب والفعاليات، والمؤسسات الغذائية، والفنادق، ومقاهي الشيشة، والحدائق والشواطئ ومضاميرها.

ونوهت البلدية بأن الزيارات جاءت للتحقق من الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار «كوفيد-19»، والتأكد من تطبيق المواقع لما جاء في البروتوكولات.

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