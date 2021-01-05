الامارات | غرافيك.. الإمارات في مصاف الدول الكبرى بمشروعات فضائية ضخمة

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. الإمارات في مصاف الدول الكبرى بمشروعات فضائية ضخمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من إيجاد مكان لها بين الدول الكبرى التي غزت الفضاء بمشروعات ضخمة، إذ تتجاوز استثماراتها في هذا القطاع 20 مليار درهم، ما يجعل ذلك نقطة تحول مهمة في مسيرة التنمية بالدولة. ويأتي على رأس هذه المشروعات بناء الأقمار الاصطناعية، وتأهيل رواد فضاء، واستكشاف القمر والمريخ، وبناء مستعمرة على سطح الكوكب الأحمر.

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