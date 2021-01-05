الامارات | شرطة دبي تضبط 97 شخصاً ضمن عصابات دولية في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط 97 شخصاً ضمن عصابات دولية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصاءات إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن الإدارة استطاعت الإطاحة بـ97 متهماً ضمن أخطر العصابات الدولية خلال العام الماضي، كانوا سيتسببون في خسائر تقدر بنحو 11 ملياراً و803 ملايين و728 ألفاً و300 درهم لأفراد المجتمع، من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.

وسجلت إدارة المباحث الإلكترونية 1078 مساعدة تقنية لاستعادة الحسابات المُخترقة في مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي.

وأوضح مدير إدارة المباحث الإلكترونية، العقيد سعيد الهاجري، أن الإدارة طوّرت برامج إلكترونية لمحاربة الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها، إذ أسفرت عن القبض على أخطر العصابات الدولية، منها عمليتا «صيد الثعالب» الأولى والثانية، اللتان كانتا ستتسببان في ضرر بقيمة خمسة مليارات و860 مليوناً و651 ألفاً و657 درهماً، وعملية «مونوبولي»، التي كانت ستسبب في أضرار للضحايا بقيمة 40 مليون درهم، وعملية «الورث الوهمي» بقيمة خمسة مليارات و901 مليون و864 ألفاً و150 درهماً.

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