الامارات | فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي

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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل لطلبة الصف الـ12 للعام الدراسي 2020-2021 في جميع مدارس الدولة، وكذلك للطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الجامعي 2021 - 2022. وأوضحت الوزارة أن فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية يمتد حتى 27 أبريل 2021.
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