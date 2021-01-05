الامارات | فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل لطلبة الصف الـ12 للعام الدراسي 2020-2021 في جميع مدارس الدولة، وكذلك للطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الجامعي 2021 - 2022. وأوضحت الوزارة أن فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية يمتد حتى 27 أبريل 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news