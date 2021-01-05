الامارات | إلزام مغاسل الملابس في رأس الخيمة بتعقيم منشآتها شهرياً

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مغاسل الملابس في رأس الخيمة بتعقيم منشآتها شهرياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت بلدية رأس الخيمة محال غسيل وكي الملابس بالإمارة بالتعاقد مع شركات متخصصة لتنظيف وتعقيم منشآت غسيل وكي الملابس مرة شهرياً على الأقل، خلال الستة أشهر المقبلة، مع إمكانية تمديد الفترة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية.

واعتمدت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة قائمة من 17 شركة متخصصة بأعمال التنظيف والتعقيم على مستوى الإمارات، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمستهلكين والمتعاملين، نظراً للظروف الصحية الراهنة.

وأضافت أنها وضعت لهذه الشركات اشتراطات يجب تطبيقها خلال تنظيف وتعقيم المنشآت، لضمان أعلى المعايير الوقائية، ومنها التركيز على تعقيم مقابض الأبواب، ومنطقة استلام وتسليم الملابس، وطاولات الكي، والأرفف والأدراج والخزائن والأسطح الموجودة في المنشآت، ودورات المياه، وسائل التعليق والتغليف، إضافة إلى تنظيف وتعقيم وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات إلى الزبائن.

وأوضحت أنه يجب على الشركات المعتمدة في إدارة الصحة العامة توثيق عمليات التنظيف والتعقيم داخل المنشآت في سجلاتها، مع ذكر كمية ونوع المادة المستخدمة في التعقيم، وإلزام العاملين بارتداء الزي المخصص للتنظيف، إلى جانب ارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، واستبدالها كلما دعت الحاجة، والتخلص السليم من الكمامات والقفازات المستعملة في حاوية للنفايات ذاتية الإغلاق، والحرص الدائم على توفير معقم اليدين والصابون السائل، والالتزام بتعقيم ونظافة اليدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

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