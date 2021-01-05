الامارات | 1501 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1746 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1501 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1746 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 116 ألفاً و687 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، لاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 1501 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 214 ألفاً و732 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 682 حالة. كما أعلنت عن شفاء 1746 حالة جديدة لمصابين، وتعافيها التام من أعراض المرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news