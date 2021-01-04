شرطة دبي تحبط 97 شخصا ضمن عصابات دولية كانوا سيتسببون في خسائر بالمليارات من خلال النصب الإلكتروني

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت إحصاءات إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن الإدارة استطاعت الإطاحة بـ 97 متهماً ضمن أخطر العصابات الدولية خلال العام الماضي، كانوا سيتسببون في خسائر تقدر بنحو 11 مليارا و803 ملايين و728 ألفاً و300 درهم لأفراد المجتمع من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.

وسجلت إدارة المباحث الإلكترونية 1078 مساعدة تقنية لاستعادة الحسابات المُخترقة في مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، شملت حالات النصب والاحتيال وابتزاز.

وحذر العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الانسياق وراء المُحتالين على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ عنهم فور رصد محاولاتهم الاحتيالية.. مؤكداً حرص شرطة دبي على تأهيل وتدريب الضباط والأفراد العاملين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل منتظم ومستمر بهدف تنمية الخبرات والمهارات لديهم، ومواكبة المُستجدات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

من جهته، أوضح العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية إن الإدارة استطاعت تطوير برامج وأنظمة إلكترونية وذكية لمحاربة الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها، إذ أسفرت هذه البرامج عن القبض على أخطر العصابات الدولية في عمليات نوعية منها عمليتي صيد الثعالب الأولى والثانية والتي كانت ستتسبب بضرر بقيمة 5 مليارات و860 مليوناً و651 ألفاً و657 درهماً، وعملية "مونوبولي" التي كانت ستسبب بأضرار للضحايا بقيمة 40 مليون درهم، وعملية "الورث الوهمي" بقيمة 5 مليارات و901 مليون و864 ألفاً و150 درهماً .

من جانبه دعا النقيب عبدالله الشحي نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، أفراد المجتمع للإبلاغ في حال تعرضهم للاحتيال أو الاختراق عبر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي لحماية حقوقهم وعدم وقوعهم تحت طائلة القانون في حال استغلال المُخترق لحساباتهم في النصب والاحتيال، ما قد يتسبب في الإيقاع بعدد من الضحايا، محذراً في الوقت ذاته من الانجراف وراء الإعلانات الإلكترونية الرنانة التي تدعو للربح السريع وكسب المال.



