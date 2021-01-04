الامارات | وزارة التربية: تحديد 10 يناير موعداً لانطلاق الامتحانات التعويضية

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية: تحديد 10 يناير موعداً لانطلاق الامتحانات التعويضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم يوم العاشر من يناير الجاري موعداً لانطلاق الامتحانات التعويضية، وتستمر لغاية 14 من الشهر ذاته.

وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر، إن الطلبة في الصفوف من 4 إلى 11 سيؤدون امتحاناتهم "عن بعد"، أما بالنسبة لطلبة الصف12، فستعقد الامتحانات في المدارس، وفي اللجان نفسها التي عقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

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