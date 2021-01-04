الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على البحر والجزر ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:29 والثاني عند 06:23 والجزر الأول عند الساعة 10:43 والثاني عند الساعة 23:18 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 08:17 والثاني عند الساعة 19:38 .