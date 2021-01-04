سلطان القاسمي يكافئ أصحاب الإنجازات بـ 12 مليون درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمراً سامياً بمكافأة الأندية أصحاب الإنجازات للموسم السابق بمبلغ 12.685.000 وتخصص لمكافأة 17 نادياً من أندية الإمارة الباسمة وهي: نادي الشارقة، نادي البطائح، الثقة للمعاقين، دبا الحصن، مليحة، نادي خورفكان، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نادي الشارقة للشطرنج، نادي اتحاد كلباء، نادي الذيد، نادي الحمرية، نادي الشارقة للثقافة والفتيات بالشارقة، نادي خورفكان للمعاقين، نادي المدام، نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على المكرمة الجديدة والسخية بتحفيز الأندية أصحاب الإنجازات للموسم الرياضي 2019-2020، بما يمثل ترجمة لاهتمام سموه المتعاظم بأبنائه الرياضيين ودعمه اللامحدود لأندية الإمارة الباسمة وحرصه على تقدير المتميزين من الأندية واللاعبين.

وقال: المكرمة السخية تعتبر وساماً جديداً، حيث يمثل اهتمام سموه بالرياضة والرياضيين دافعاً وتحدياً لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الإمارة الباسمة، بما يقابل هذه الرعاية التي تحظى بها الأندية في الإمارة الباسمة، وتوفير كافة المتطلبات من مرافق رياضية مميزة وبنى تحتية على أعلى مستوى واهتمام بالكوادر البشرية، سواء من إداريين أو مدربين أو لاعبين، بما قاد إلى خلق سمعة مميزة قادت الرياضة في الإمارة الباسمة لمكانة عالية تدفع الأندية لتحقيق الأهداف المرجوة.

أضاف: تأثرت الرياضة بشكل عام بفترة التوقف، كما توقف النشاط لبعض الفرق وتوقفت بعض البطولات، لكن بتوجيهات سموه تشمل المكرمة أصحاب الإنجازات من مختلف الأندية في مختلف الألعاب، ما يشكل رسالة للأندية بأن الإنجازات هي عنوان رياضة الإمارة الباسمة، بفضل البيئة الرياضية المثالية التي تسهم في تميز الأندية على كافة المستويات، ونتطلع دائماً إلى تحقيق البطولات التي تشرف الرياضة في الإمارة في شتى الألعاب والمنافسة دائماً على المراكز الأولى.

وأكد أن خطط المجلس ترتكز في متابعة الأندية والحث على بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الإنجازات، وهذه المكرمة تعبر عن فخرنا بما تجده اجتهادات الأندية من اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، بما يؤكد أن كل إنجاز يتحقق يزيد من أسهم الإمارة الباسمة على المستوى الرياضي، ويترجم ما تجده من متابعة دائمة على أعلى المستويات وتلبية للطموحات التي تدخل بها أندية الإمارة في كل موسم رياضي.



