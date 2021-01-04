الامارات | ‎تعرف إلى المستشفيات الخاصة التي تقدم لقاح «كوفيد-19» مجاناً

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المستشفيات الخاصة التي تقدم لقاح «كوفيد-19» مجاناً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة الصحةووقاية المجتمع قائمة بالمستشفيات الخاصة التي اعتمدتها لتقديم لقاح «كوفيد-19»، مجاناً، للمواطنين والمقيمين من خلال تقديم بطاقة الهوية فقط، دون الحاجة لمواعيد مسبقة.
تعرف إلى المستشفيات الخاصة التي تقدم لقاح كوفيد-19 مجاناً في الجدول أدناه.
"الصحة" توفر لقاح كوفيد-19 للمواطنين والمقيمين بدبي بدءاً من اليوم
"الصحة": لقاح كوفيد-19 مجاناً بمستشفيات خاصة بالهوية فقط ودون مواعيد مسبقة
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