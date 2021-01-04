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الامارات | ‎تعرف إلى المستشفيات الخاصة التي تقدم لقاح «كوفيد-19» مجاناً

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وجيه السباعي-دبي: 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة الصحةووقاية المجتمع قائمة بالمستشفيات الخاصة التي اعتمدتها لتقديم لقاح «كوفيد-19»، مجاناً، للمواطنين والمقيمين من خلال تقديم بطاقة الهوية فقط، دون الحاجة لمواعيد مسبقة.

 ‎تعرف إلى المستشفيات الخاصة التي تقدم لقاح كوفيد-19 مجاناً في الجدول أدناه.

"الصحة" توفر لقاح كوفيد-19 للمواطنين والمقيمين بدبي بدءاً من اليوم

"الصحة": لقاح كوفيد-19 مجاناً بمستشفيات خاصة بالهوية فقط ودون مواعيد مسبقة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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