الامارات | انتظام أكثر من 19 ألف طالب وطالبة بمدارس الشارقة الخاصة وفق اشتراطات وإجراءات احترازية مشددة

شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام أكثر من 19 ألف طالب وطالبة بمدارس الشارقة الخاصة وفق اشتراطات وإجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت المدارس الخاصة في الشارقة أمس، عودة 168 ألف و766 طالبا وطالبة إلى الدراسة، وفقاً لنظامي التعليم المباشر والهجين والتعلم عن بعد، إيذاناً بانطلاق الفصل الثاني للعام الدراسي 2020 – 2021، ضمن جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي حرصت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على التحقق من تطبيقها بشكل كامل، إذ انتظم 19 ألف، و198 طالب وطالبة ضمن نظام التعليم المباشر والهجين داخل مدارسهم، فيما بلغ عدد الطلبة في نظام التعلم عن بعد 149، ألف و568 طالبا وطالبة.

وتفصيلاً، أكدت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة الهاشمي، أن الهيئة بمختلف كوادرها الإدارية، والفنية، بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز البيئة التعليمية في المدارس الخاصة التابعة لها، مستفيدة من تجربتها السابقة، التي خاضتها في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

بدوره، أوضح مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني أن الهيئة متواصلة في تنفيذ الجولات الرقابية لضمان التزام الجميع بالتدابير والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة، مشيداً في الوقت ذاته بإدارات المدارس وأولياء الأمور والطلبة على حرصهم وجهودهم، التي أكدت وعيهم وحرصهم على إنجاح العام الدراسي الحالي باعتبارهم شركاء رئيسيين للمنظومة التعليمية.

وتابع بأن الهيئة استبقت انطلاق الفصل الدراسي الثاني بعدد من الجولات التفقدية التي أظهرت حرص المدارس على توفير بيئة تعليمية صحية، تليق بالمؤسسات التعليمية التي تحتضنها إمارة الشارقة، وترسخ مكانتها كمنصة للثقافة والتعليم المدرسي والجامعي، حيث ستواصل الفرق الرقابية تنفيذ زيارات مدرسية مكثفة لضمان نجاح العام الدراسي.

وأكد بأن الهيئة عملت على توفير بيئة تعليمية لأكثر من 179 ألف طالب وطالبة، يتوزعون على 117 مدرسة خاصة، منهم 68 ألفاً و407 طلاب في المدارس الآسيوية، و738 طالباً وطالبة في المدارس الآسيوية في منطقة الشرقية، و77 ألفاً و987 طالباً وطالبة في المدارس الأجنبية، و2226 في المدارس الأجنبية الشرقية، و29 ألفاً 656 من طلبة المنهاج الوزاري.

وأشار إلى انسيابية الدوام خلال الفصل الدراسي الأول بمختلف الأنظمة التعليمية المتبعة، إذ التزمت إدارات المدارس بالتدابير والاجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الهيئة ضمن دليل إرشادي قامت بتوزيعه عليها، والتي تمثلت في آليات وطرق استقبال الطلبة وتوزيعهم على الفصول، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الإصابات المؤكدة، والمخالطين، وحالات الاشتباه بالإصابة، فضلاً عن تنظيم آلية عمل الحافلات المدرسية وسعة الفصول المدرسية، ومسافات التباعد الاجتماعي والنظافة العامة.

وبين بأن الهيئة اشترطت ضرورة الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالفحوصات الدورية ونتائج اختبار سلبي "PCR" للعائدين من السفر، وأخذ تعهد من أولياء الأمور، وفقا لما ورد في الدليل الإرشادي لإعادة فتح المدارس الخاصة في الشارقة، بعدم إحضار أبنائهم الى الحرم المدرسي في حالة إصابتهم المؤكدة أو وجود أعراض مرضية لديهم، أو إّذا كانوا مخالطين لمصابين، حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، إلا بعد مضي فترة الحجر الصحي ومدتها أسبوعين.

ولفت إلى الضوابط والاشتراطات التي حددتها "الهيئة" ضمن دليلها الإرشادي الذي تم تعميمه على مختلف المدارس، والذي يتطلب التزام الجميع بالتوافد إلى المدارس ضمن نقاط العبور المحددة، والتباعد ولبس الكمامات والالتزام بالسعة الاستيعابية في الفصول والحافلات المدرسية، والخضوع لقياس درجات الحرارة بشكل يومي، لضمان سلامة الجميع واستمرار العملية التعليمية بسلاسة.

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