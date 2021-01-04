عبدالله بن بيه يتلقى لقاح «كورونا»

سيف اليزيد - تلقى معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد-19» الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وثمن معاليه جهود القيادة الرشيدة الاستثنائية في التعامل مع هذه الأزمة العالمية منذ بدايتها..مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على أن تكون دولة الإمارات من أوائل الدول في توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وقال: إن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لمساعدة دول العالم في مكافحة هذه الجائحة وإرسالها المساعدات الطبية واللقاحات هي خطوة إنسانية من القيادة الرشيدة في الدولة للتصدي لهذه الجائحة التي تعصف بالعالم أجمع.





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