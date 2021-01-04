الفجيرة تسمح بإعادة تقديم «الشيشة»

سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد) قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة إعادة مزاولة نشاط تقديم خدمة الشيشة في المنشآت المصرح لها على مستوى إمارة الفجيرة، وذلك في ظل العودة التدريجية لمزاولة الأنشطة المختلفة على مستوى الإمارة بدءاً من الاثنين الموافق 4/01/2021م وذلك حسب اشتراطات محددة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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