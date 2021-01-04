الكعبي: رسالة محمد بن راشد تستشرف مستقبل وطن

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وجهها إلى أبناء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مرور 15 عاماً على تولي سموه رئاسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، هي كلمات تفيض حكمة وتجربة وصدقاً ومحبةً من قائد متميز وجريء ومقدام، عملي وميداني، وطني ومحب للإنسانية، رؤيته ترسم رؤى ونهجاً حميداً وتستشرف مستقبل وطن وشعب، يزخر في نعمة الاستقرار والرخاء ورغد العيش والانفتاح على العالم.

وأكد أن هذه الرسالة تلامس النفوس نحو العزيمة والإصرار للترقي في مدارج الحضارة والتقدم، وتنبثق منها دروس وطنية جديرة بالتعلم، وتجارب تنم عن خبرات واسعة تعد منارة وقبساً للأجيال يستنيرون لمواصلة مسيرة الإنجاز، يستلهمون منها المعاني الوطنية والإنسانية التي نراها شاخصة في قيادتنا الرشيدة وماثلة في إنجازاتهم التي جعلتنا من أسعد شعوب العالم الذين يعيشون في رفاهية وعيش رغيد.

وقال الكعبي:«اليوم، بفضل الله، نجني رؤى قيادتنا الرشيدة ومبادراتها الابتكارية واستراتيجياتها الاستباقية، تقدماً وتطوراً وحضارة ماثلة للعالم أجمع بأننا من الدول الحضارية المتقدمة والمانحة، ترفرف رايتها رمزاً للتسامح والتعايش والسلام، ومنصة تنطلق منها قوافل السلام والمحبة».

وتابع رئيس الهيئة: «لقد رسخت قيادتنا الرشيدة، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات، ثقافة التميز والتنافس الإيجابي وجعلته سمة بارزة لحكومتنا، وإننا نجدد العهد والولاء لسموهم بترجمة توجيهاتهم ورؤيتهم إلى واقع ملموس تجني دولتنا وشعبنا ثماره مجداً وعزاً وحضارة».

وقال:«إننا نجدد العهد والولاء لسموهم بترجمة توجيهاتهم ورؤيتهم إلى واقع ملموس تجني دولتنا وشعبنا ثماره مجداً وعزاً وحضارة، ورحم الله الشيخ زايد والشيخ راشد وإخوانهما مهندسي اتحاد الإمارات، وضعوا الأساس الصلب والقواعد المتينة التي نشعر بقوتها وتماسكها، ونحيي قيادتنا الرشيدة المتعاضدة والشعب الإماراتي الذي يحمل الوفاء والولاء، فشكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، شعبك يحبك وأنتم محبون لشعبكم، وكل عام وأنتم في عز وفخر وريادة».