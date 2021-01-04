الامارات | "الصحة" توفر لقاح كوفيد-19 للمواطنين والمقيمين بدبي بدءاً من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توفر لقاح كوفيد-19 للمواطنين والمقيمين بدبي بدءاً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين عبد الرحمن الرند أن الوزارة وفرت لقاح كوفيد-19 في ثلاثة مراكز صحية بدبي، لتقديم خدماتها بدءا من اليوم، للمواطنين والمقيمين من جميع فئات المجتمع دون استثناء.

وأوضح الدكتور الرند لـ" الإمارات اليوم" أن الوزارة خصصت ثلاثة مراكز صحية هي " مركز الاتحاد الصحي، وهور العنز، والقصيص" لتقديم اللقاح مجاناً لجميع فئات وشرائح المجتمع من المواطنين بدبي، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

ودعت الوزارة جميع فئات المجتمع إلى المبادرة لأخذ اللقاح لحماية أنفسهم، وأسرهم ومجتمعهم، وذلك بعدما ثبتت مأمونيته بنسبة عالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news