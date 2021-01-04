الامارات | فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للفجيرة يسمح بإعادة تقديم "الشيشة"

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للفجيرة يسمح بإعادة تقديم "الشيشة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة بإعادة مزاولة نشاط تقديم خدمة الشيشة في المنشآت المصرح لها على مستوى الإمارة بدءاً من الاثنين الموافق 4/01/2021م، وذلك حسب اشتراطات محددة مع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في ظل العودة التدريجية لمزاولة الأنشطة المختلفة على مستوى الإمارة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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