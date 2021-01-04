«التربية» تحدد الامتحانات التعويضية في 10 يناير

سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات التعويضية من 10 يناير لغاية 14 منه. وهي تستهدف أربع فئات من الطلبة، هم المتغيبين بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول، وجميع الطلبة الذين واجهوا أعطالاً تقنية ولم يتمكنوا من تنفيذ أو إنهاء الامتحان الأساسي، وطلبة الصف 11 للمسارين العام والتطبيقي لامتحان الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنه اختياري للطلبة الراغبين في تحسين درجاتهم في مواد المجموعة A للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر. وأوضحت الوزارة في تعميم لها بأن طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر سوف يؤدون الامتحانات التعويضية التي ستنطلق الأسبوع المقبل، إلكترونياً عن بُعد «من المنزل»، أما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر ستعقد الامتحانات في المدارس في اللجان التي عقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

ولفتت الوزارة إلى أن طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة سيتقدمون للامتحانات التعويضية بمدارس التعليم العام الحكومية التي تقدموا فيها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الفصل الدراسي الأول متوفرة على موقعها، أما بطاقة الدرجات التي ستصدر بالأحرف فيمكن الحصول عليها بعد الانتهاء من الامتحانات التعويضية. وشرحت أن الرمز (**) في تقرير الدرجات، فيشير إلى وجود درجة ناقصة أو غير معتمدة لدى الطالب، وبالتالي عليه التواصل مع إدارة المدرسة لمعرفة ذلك. وأكدت الوزارة أنه لن يتم فتح الباب لتقديم الطلبات الخاصة بمراجعة الدرجات، وعوضاً عن ذلك سيتم إتاحة الفرصة للطلبة لتحسين نتائجهم خلال فترة الامتحانات التعويضية.

وذكرت الوزارة أن توزيع جدول الامتحانات التعويضية بعد اعتماده من الإدارة المختصة وسيتم الإعلان عنه وتعميمه لاحقاً، مؤكدة أن استخدام المنصات التعليمية ستؤدي إلى تحسين درجة الطالب التجميعية في نهاية العام.