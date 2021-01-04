الامارات | 1590 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1609 حالات شفاء و5 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 1590 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1609 حالات شفاء و5 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 125 ألفاً و232 فحص «كورونا» جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لها وعزلهم.

وكشفت الوزارة عن ظهور 1590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 213 ألفاً و231 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1609 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 189 ألفاً و709 حالات.

وأشارت الوزارة إلى وفاة خمسة مصابين، من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 679 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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