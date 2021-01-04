الامارات | فحص «كورونا» لطلبة مدارس أبوظبي من خلال اللعاب

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «كورونا» لطلبة مدارس أبوظبي من خلال اللعاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، عن اعتماد فحص اللعاب للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للأطفال في مدارس إمارة أبوظبي، كجزء من استراتيجية المركز لبحث وتطوير منهجيات فحوص سريعة تخفف الأعباء على أطفال المدارس الصغار وعائلاتهم أثناء اختبار مسحة الأنف، مشيراً إلى أن فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل اللعابي يُعد فحصاً حديثاً ودقيقاً تظهر نتائجه بصورة سريعة تراوح بين ست و12 ساعة من وقت جمع العينة.

وأجريت الفحوص في 25 مدرسة خلال ديسمبر الجاري، وشملت أكثر من 2000 طالب حتى الآن، وسيستمر في هذه المرحلة جمع العينات من الطلبة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية التي تحددها الجهات الصحية بحسب حاجات التقصي الوبائي.

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