لا تعديل على سياسات استقطاع قروض الإسكان في أبوظبي

سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي) تهيب هيئة أبوظبي للإسكان بجميع المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادر الهيئة الرسمية على الموقع الإلكتروني للهيئة أو حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي. ورداً على سؤال «الاتحاد» بشأن تناقل مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوجود تعديل على سياسات الإسكان، أفادت الهيئة في أن التصريح الذي تم تداوله مؤخراً في شبكات التواصل الاجتماعي حيث يعود لتاريخ يونيو 2018، وأن ما تم ذكره بخصوص قيمة قسط السداد التي لا تتعدى 10% من الدخل الشهري للمستفيد هي مطبقة على موافقات القروض السكنية الصادرة وفقاً للسياسات القديمة، في حين تخضع القروض الصادرة بموجب السياسة الحالية الصادرة بعد 4 نوفمبر 2017 لجداول الاستقطاع المعتمدة في السياسة.

وللمزيد من المعلومات تدعو الهيئة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة أو التواصل على رقم 02-6199999

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