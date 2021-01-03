الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية، وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً.

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