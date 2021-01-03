الامارات | اعتماد فحص "كورونا" لطلبة مدارس أبوظبي من خلال اللعاب

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد فحص "كورونا" لطلبة مدارس أبوظبي من خلال اللعاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن اعتماد فحص اللعاب للكشف عن فيروس كوفيد-19، للأطفال في مدارس إمارة أبوظبي، وذلك كجزء من استراتيجية المركز لبحث وتطوير منهجيات فحوصات سريعة تخفف الأعباء على أطفال المدارس الصغار وعائلاتهم أثناء اختبار مسحة الأنف، مشيراً إلى أن فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل اللعابي يُعد فحصاً حديثاً ودقيقاً تظهر نتائجه بصورة سريعة تتراوح بين 6 و 12 ساعة من وقت جمع العينة.

وأجريت الفحوصات في 25 مدرسة خلال ديسمبر الجاري، وشملت أكثر من 2000 طالب حتى الآن، وسيستمر في هذه المرحلة جمع العينات من الطلبة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية التي تحددها الجهات الصحية بحسب حاجات التقصي الوبائي، حيث يمتلك ومختبر بيوجينكس، القدرة على معالجة 30 ألف عينة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل اللعابي يومياً، وتستغرق العملية خطوات أقل في الاختبار، وبالتالي تتمتع بدرجة عالية من الدقة، ويتم جمع اللعاب في حاوية معقمة لا تتطلب مواد حافظة خاصة أو ضوابط درجة الحرارة أو حاويات إضافية.

استكمل مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة ومختبر بيوجينكس، إحدى شركات مجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المرحلة الأولى لإجراء الفحص الجديد في شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال اجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في مدرسة الربيع في مدينة أبوظبي للفئة العمرية بين 4 سنوات و 12 سنة بعد الحصول على موافقة أولياء الأمور، من خلال جمع 447 عينة لعاب للفحص، كما تم التحقق من نتائج عملية الجمع والفحص.

وأكدت مدير إدارة صحة المجتمع - مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتورة أمنيات الهاجري، "في اطار الحرص المستمر من مركز ابوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة على متابعة وتطبيق أحدث التطورات العلمية فيما يختص بفحوص كوفيد19 والاستجابة للجائحة، وحرصاً على تقديم خدمات سهلة ومريحة وموثوق بها في نفس الوقت، قمنا باستخدام طريقة جديدة لجمع العينات اللازمة للفحص وهي جمع اللعاب عوضاً عن عينة مسحة الانف منذ بداية شهر اكتوبر الماضي. وقد أثبتت التجربة أن جمع اللعاب أسهل وأكثر راحة للفئة العمرية ما بين 4 سنوات و12 سنة من مسحة الانف وقد لاقت ترحيباً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك من الطواقم التدريسية التي ساهمت في الإشراف على الطلبة في وقت اخذ العينة"

و قال مدير إدارة التراخيص وامتثال التعليم في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، الدكتور طارق العامري،: "تعد صحة وسلامة المجتمع المدرسي في أبوظبي على رأس أولوياتنا، وتماشياً مع جهودنا للحفاظ على بيئة تعليم صحية في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي، حرصنا على إجراء فحوصات كوفيد-19 دورية لجميع العاملين في المدارس منذ بداية العام الدراسي الحالي، بينما ألزمنا جميع الطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بتقديم نتيجة فحص سلبية قبل العودة إلى مقاعد الدراسة. ومع اعتماد دائرة الصحة – أبوظبي لفحص كوفيد-19 عن طريق اللعاب، تعاونّا مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة لدعم الإطلاق المبدئي لفحص كوفيد-19 عن طريق اللعاب، كبديل لفحص مسحة الأنف الذي قد يصعب إجراؤه للطلبة الأصغر سنا. وأصبح الآن بإمكان أولياء أمور الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً اختيار فحص اللعاب بدلاً من مسحة الأنف عند الحاجة لإجراء فحص كوفيد-19 لأبنائهم كجزء من اجراءات المسح الصحي في المناطق المحددة للمدارس ".

فيما قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي42 للرعاية الصحية: "نحن فخورون جداً لحصولنا على هذا الدعم من مركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة التعليم والمعرفة لتقديم خدمة الفحوصات المبتكرة للمدارس في الإمارات العربية المتحدة". وأضاف "الهدف الأساسي خلال جائحة فيروس كورونا هو الحفاظ على سلامة الطلاب أثناء عودتهم إلى المدارس، وإعادة الشعور بالحياة الطبيعية لهم ولأسرهم. وتعتبر فحوصات تفاعل البوليميراز المتسلسل اللعابي صديقة للأطفال حيث لا تؤدي إلى أي إزعاج، فهي مريحة للغاية وأسرع من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الأنفي البلعومي، مما يجعلها بديلاً جيداً للاختبارات الأخرى".

وتابع الرئيس التنفيذي قائلاً: "أصبحت فحوصات كوفيد-19 المنتظمة حقيقة من حقائق حياتنا، ونحن في جي42 ومختبر بيوجنكس ملتزمون بالبحث عن منهجيات وأساليب أفضل تمكن من إجراء فحوصات طبية أكثر أمانًا للأطفال وطاقم التمريض، وذلك لأننا ندرك أهمية الاستفادة من الفحوصات المريحة والدقيقة للأطفال".

ومن خلال جهود حكومة أبوظبي لمواجهة جائحة كوفيد -19 والتصدي للفيروس والحد من انتشاره، تمكنت الإمارة من الحفاظ على نسب متدنية للحالات المؤكدة من إجمالي الفحوصات، وستواصل الجهات المعنية جهودها لتوفير الفحوصات لكافة فئات المجتمع وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

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