الامارات | "كهرباء الشارقة" تنتهي من تركيب قطع ترشيد المياه في 8 مباني حكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء الشارقة" تنتهي من تركيب قطع ترشيد المياه في 8 مباني حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب قطع ترشيد المياه في عدد 8 مباني رئيسية للدوائر والهيئات الحكومية حيث تم تركيب 584 قطعة مرشدة وفرت حوالي 39% من استهلاك المياه في المباني بما يعادل حوالي 2 مليون جالون في العام بقيمة 70ألف درهم .

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سعيد السويدي أن الهيئة توفر كافة الدعم اللازم للجهات الحكومية بالشارقة من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج التوعية اللازمة لها لتقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بكافة المباني التابعة لها .

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على إعداد برامج متخصصة للتوعية تناسب كافة الفئات وباستخدام وسائل مبتكرة وحديثة ومشاركة الجميع سواء جهات حكومية أو مؤسسات عامة وشركات وأفراد لتحمل المسئولية المجتمعة في الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن أهمها المياه مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود وتسخير الامكانات لتحقيق هذا الهدف

وأوضح نائب مدير إدارة الترشيد راشد المرزوقي أنه تم انجاز تركيب قطعة الترشيد في 9 مباني حكومية شملت مجلس النفط ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الثقافة ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الموارد البشرية وهيئة الشارقة للمتاحف ودائرة المالية المركزية ومؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وأشار إلى أن إدارة الترشيد تقدم خدماتها للجهات الحكومية من خلال ثلاثة مراحل مراحل الأولى تقييم أوضاع استهلاك الطاقة والمياه في المباني التابعة للجهات الحكومية والمتطلبات اللازمة للترشيد وذلك من خلال إعداد بيان باحتياجات هذه الجهات من مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة وحساسات الإنارة وقطع ترشيد استهلاك المياه وضبط درجة التكييف على 22 إلى 24 درجة ومتابعة كميات استهلاك الكهرباء والمياه بجميع المباني التابعة لهذه الجهات والتأكد من عدم إهدار الطاقة وعدم وجود تسريبات للمياه ، والمرحلة الثانية اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية والتعاون مع المنسقين بالجهات الحكومية لتنفيذ محاضرات التوعية بأهمية وطرق الترشيد والعمل على نشر ثقافة الترشيد بين موظفي الجهات الحكومية.

والمرحلة الثالثة تتضمن قيام اللجنة الفنية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتنفيذ زيارات ميدانية للمباني الحكومية وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها ومقارنة كميات الاستهلاك قبل وبعد تنفيذ إجراءات الترشيد للتعرف على النتائج التي تم تحقيقها

ومن جانبه أوضح أحمد المحضار رئيس قسم مراقبة الاستهلاك بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه تم تركيب احدث القطع المرشدة للمغاسل في 8 مباني حكومية والتي لاتزيد كمية تدفق المياه خلالها عن 1.9 لتر في الدقيقة ومن الإجراءات الضروية التي يجب مراعاتها في الجهات الحكومية لترشيد الاستهلاك فصل التكييف المركزي بعد مواعيد العمل وفى الأوقات التى لا تحتاج إلى تكييف متابعة إطفاء المكيفات والأنوار بعد انتهاء العمل وفي الأماكن الغير مشغولة وضبط ثرومستات المكيف ( جهاز ضبط الحرارة ) عند درجة 24 مئوية وهي الدرجة الأنسب للتبريد المريح وتزويد نظام التكييف المركزي بمبرمج حراري يسمح بقيام المكيف بالتبريد طبقاً لدرجة الحرارة الخارجية ورفع كفاءة التكييف المركزي مع تنظيف مجاري التبريد والمرشحات ضرورة صيانة أبواب مداخل المبنى لإحكام إغلاقها تقليل مستوى شدة الإضاءة الخاصة بالممرات والأماكن التي يمكن الاستفادة بها من الإضاءة الطبيعية وتغيير المصابيح العادية ( التنجستن ) بأخرى موفرة ضرورة عمل صيانة دورية للمصاعد الكهربائية وعدم تشغيل سخانات المياه صيفا وتطبيق برامج الصيانة الوقائية لجميع الأجهزة الكهربائية للمحافظة على مستوى فاعليتها.

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