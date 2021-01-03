الامارات | محمد بن راشد: نكمل 15 عاماً في 2021 في رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نكمل 15 عاماً في 2021 في رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عبر حساب سموّه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة قال فيها سموّه: "الإخوة والأخوات.. أبناء شعب الإمارات.. نكمل 15 عاماً في 2021 في رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله.. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد.. هذه رسالتي..

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