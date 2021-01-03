تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر بطاقة تهنئة منبثقة في دبي مُهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أحرز رامكومارسارانجاباني، رجل الأعمال الهندي المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس في الدولة، رقماً قياسياً جديداً لأكبر بطاقة تهنئة منبثقة بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، ولاية الحكم في إمارة دبي.

ويُعدّ هذا الرقم القياسي التاسع عشر الذي يحطّمه رامكومار، ما يجعله صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

وتزيد أكبر بطاقة تهنئة منبثقة بالعالم في حجمها بمئة ضعف عن حجم البطاقة العادية، وتضمّ مجموعة من صور الشيخ محمد التي رسمها الفنان الهندي المقيم في دبي، أكبر صاحب، على مدى 25 عاماً.

وكسرت البطاقة الحالية، التي تمتدّ على مساحة 8.20 متراً مربّعاً، الرقم القياسي السابق البالغ 6.729 متراً مربّعاً والمسُجّل في هونج كونج. وازدان الغلاف الخارجي للبطاقة، بطول 4 أمتار وعرض 2.05 متراً، باللوحة الفنية الفائزة بمعرض إكسبو 2020 التي أبدعها الفنان أكبر صاحب عام 2013. ويتألق المحتوى الداخلي للبطاقة والمجسم المنبثق منها بمجموعة من اللوحات التي رُسمت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ عام 1996.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامكومارسارانجاباني: "عملت على مدى الأشهر الستة الماضية على إنجاز هذه العمل الفني، وكنت أنتظر المناسبة المميزة لتقديم هذه البطاقة التي حطمت الرقم القياسيّ. وما من مناسبة أفضل من الذكرى الخامسة عشر لتولّي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد مقاليد الحكم، والتي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولطالما كانت الرؤية الثاقبة لصاحب السمو وقيادته الحكيمة لدبي مصدر إلهامٍ وتحفيزٍ للعديد من الأشخاص حول العالم. وتغمرني السعادة والفخر لإقامتي في دبي التي تُعدّ من أفضل مدن العالم. وأتوجه بالتقدير والتحية لروح الأمة المفعمة بالعزيمة، والتي تسعى دوماً لتحقيق إنجازات جديدة عبر تحفيز مواطنيها على توسيع آفاقهم وبذل أقصى جهودهم".

ولإكساب التجربة قيمة حقيقية، عمل رامكومار على التواصل مع الفنان أكبر صاحب، المشهور بلوحاته لحكّام الإمارات، وطلب إذنه لاستخدام لوحاته في تصميم أكبر بطاقة تهنئة منبثقة في العالم. ولاقى الاقتراح موافقة الفنان ونال إعجابه الشديد لدرجة أنه رغب بتصميم البطاقة بنفسه، وهكذا أبصر هذا العمل الفنيّ الاستثنائي النور.

وأضاف رامكومار قائلاً: "حققت دبي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نجاحات كبيرة على الصعيد العالمي. ويحظى صاحب السمو بمكانةٍ مميزة في قلوبنا جميعاً، حيث يتطلع العالم بأجمعه لقيادته الحكيمة ورؤيته الفريدة والمبتكرة، ولطالما رغبت بإظهار امتناني له. ولعلّني بهذه الطريقة استطعت أن أعبر عن عمق محبتي لدبي وعن مدى احترامي وتقديري لحاكمها صاحب السمو الشيخ محمد بطريقتي الخاصّة المتواضعة. وأتمنى أن تسنح لي الفرصة يوماً ما لأقدّم هذه الهدية شخصياً إلى صاحب السمو الشيخ محمد".

وستُعرض أكبر بطاقة تهنئة منبثقة في صالة عرض نوميسبينغ بالدوحة سنتر في شارع آل مكتوم بمدينة دبي، بالإضافة إلى أكبر بطاقة تهنئة إلكترونية تمّ تصميمها بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات. وسيستمر العرض لمدّة 15 يوماً ابتداءً من 4 ولغاية 18 يناير 2021 (بما فيها عطلة نهاية الأسبوع)، وذلك يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.

الدخول لمشاهدة البطاقات مجاني، لكن العدد الأقصى للحضور المسموح بتواجدهم سوياً داخل المعرض محدود بسبعة أشخاص فقط ضماناً للالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد مرض كوفيد-19.