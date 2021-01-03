مطعم لولا الجديد يجلب شغف إسبانيا بالطعام والمرح إلى دبي

انطلق مؤخرًا المطعم الجديد والمبتكر، لولا تابرنا إسبانيولا، في فندق تريب باي ويندام البرشاء واستقبل أول ضيوفه في 21 ديسمبر الجاري.

ينقل مطعم لولا ضيوفه إلى شوارع الأندلس النابضة بالحيوية في جنوب إسبانيا، وهي موطن لولا فلوريس – نجمة رقص الفلامنجو ومصدر الإلهام للمكان، ليأخذهم في رحلة لا تنسى عبر أطباق شبه جزيرة إيبيريا. فقائمة الطعام في "لولا" تحتفي بأروع الأطباق والمنتجات الإسبانية – من طبق إلباييلا الشهير الذي نشأ في فالنسيا إلى جبن مانشيغو اللذيذ من وسط البلاد وطبق البطاطس بالتوابل ذي الأصول المدريدية.

ومن المرتقب أن يصبح مطعم لولا واحدًا من أبرز الوجهات في مشهد المطاعم بالمدينة، حيث يمكن للإسبان الاستمتاع بنكهات من الوطن، ومنها طبق الجمبري "غامباس آل بل بل" مع السانجريا، بالإضافة إلى كونه وجهة حيوية للجميع تتيح مكانًا للقاء والتمتع بالأطايب الإسبانية وقضاء وقت رائع.

وللضيوف الراغبين بتناول طبق مميّز بالفعل، فإن طبق حساء الأرز واللوبستر، والمصنوع من اللوبستر المطهوّ بالطريقة الأصلية مع الأرز الطريّ في طبق أصيل لا ينبغي تفويته.

تتميز أجواء مطعم لولا بطعام معدّ من القلب وموسيقى تنبع من الروح، ولهذا فهي تحاكي أجواء تناول الطعام في الأسر الإسبانية والتي تمتد من الغداء إلى العشاء. ومع غروب الشمس وبدء السهرة، تتحول الأجواء في لولا تدريجيًا ليستمتع الضيوف بتحول المطعم العصري إلى مكان حيوي لسهرة ممتعة تستمر حتى موعد الإغلاق.

يولي الطهاة في المطعم اهتمامًا بالغًا بأدق تفاصيل الأطباق والمشروبات، تمامًا كما في تفاصيل تصميم المكان، حيث تتوزع في المطعم مجموعة من الطاولات المرتفعة والمنخفضة ومزيج من الأرضيات الخشبية والمكسوة بالبلاط على طراز منطقة حوض البحر المتوسط بالإضافة إلى المقاعد الوثيرة والأنيقة باللون الأحمر. كما أن الشرفة ذات التصميم الأنيق تعدّ المكان الأمثل للاستمتاع بوجبه لذيذة بإطلالة جميلة.

ويشرف على مطعم لولا الإسبانيان لوي روبيو والطاهي دانييل دلغادو، حيث يمتلكان معًا خبرة تتجاوز خمسة وعشرين عامًا في إدارة المطاعم والبارات ليقوم لوي بإدارة كافة أعمال المطعم بينما يشرف الشيف دانييل دلغادو، وهو مبتكر قائمة الطعام المميزة، على مطبخ المطعم.

في هذه المناسبة قال لوي روبيو: "إنها فرصة مثيرة للغاية بافتتاح مطعم إسباني تقليدي يناسب أذواق الضيوف من مختلف الأعمار. يتمتع مطعم لولا بكافة مكوناته، بالإضافة إلى الطاهي والفريق وقائمة الطعام والموسيقى، بالطابع الإيبيري الأصل، فنحن في لولا نتطلع للاحتفاء بثقافتنا ومشاركة شغفنا بالطعام الشهي والأجواء الحيوية الممتعة"

وبدوره علّق الشيف دانييل دلغادو: "نتطلع إلى استقبال مواطنينا الإسبان والسياح وكافة المقيمين في دبي في مطعمنا، فهدفنا هو أن نكون وجهة محلية مفضلة تشتهر بأطباقها الإسبانية المدهشة ومشروباتها اللذيذة وأجوائها الرائعة."