مجموعة المعارف تعقد شراكة مع "وايلي" لتقديم برامج شهادات مهنية معتمدة

دخلت مجموعة المعارف، الذراع الخاص بالتدريب والتطوير والاستشارة لجامعة أبوظبي، اليوم في اتفاقيات تعاون جمعتها بشركة "وايلي إيفيشنت ليرننج"، الرائدة عالمياً في الاختبارات الذاتية والافتراضية والتطوير المهني للأفراد والمدارس والشركات. وتهدف الشراكة إلى تعزيز البرامج التي تقدمها المجموعة للمختصين في مجالات المحاسبة والمالية، من خلال برامج ومساقات الشهادات المهنية التي توفرها شركة "وايلي إيفيشنت ليرننج".

ومن المقرر أن توفر الشراكة مصادر رقمية شاملة وشهادات مهنية متقدمة للمشاركين في التدريب الذي تقدمه مجموعة المعارف ضمن برامج "المحاسب العام المعتمد" (CPA) و"المحلل المالي المعتمد" (CFA)، وشهادات "أخصائي إدارة المشاريع" (PMP).

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لمجموعة المعارف: "نعتز بالتعاون مع وايلي إيفيشنت ليرننج، بصفتها الشركة الرائدة في الموارد الرقمية الشاملة، حيث ستسهم هذه الشراكة في إثراء تجربة المشاركين في البرامج التدريبية التي تقدمها المجموعة."

وأضاف الدكتور أحمد بدر: "بصفتنا أحد المؤسسات الرائدة في المنطقة من خلال التجربة الواسعة التي تعزز وتدعم الكفاءات التشغيلية للمؤسسات، تواصل مجموعة المعارف التزامها لتقديم حلول تدريبية مصممة خصيصاً لمتطلبات المتقدمين وأماكن عملهم. إن التعاون من فريق "وايلي" الذي يضم نخبة من أبرز الأستاذة والمختصين في المجال هو دليل على التزامنا بمواصلة الاستثمار في إثراء تجربة العاملين في مجالات المحاسبة والمالية وصقل مهاراتهم ومعارفهم مستندين في ذلك إلى خبراتنا الإقليمية والعالمية الرائدة."

ومن جهتها، قالت ريني التير، نائب الرئيس الأول في شركة "وايلي": "سعداء الشراكة مع مجموعة المعارف التي تبادلنا التطلعات ذاتها القائمة على الالتزام بمساعدة المحاسبين والماليين في تعزيز مهاراتهم وإثراء خبراتهم والمضي قدماً بمسيرتهم المهنية. ونتطلع إلى تحقيق أهداف الشراكة والمساهمة في توفير شهادات المحلل المالي المعتمد وغيرها للراغبين في الحصول عليها في منطقة الشرق الأوسط."

وسيتم تزويد المحاضرين في مجموعة المعارف بمصادر "وايلي" الرقمية والمساعدة على مواءمتها مع أهداف كل برنامج، كما ستقدم "وايلي" إمكانية الدخول لبيانات إحصائية لكل متقدم من خلال حلولها الرقمية ما يمكن من تحديد أهلية المتقدم للخضوع لاختبار "المحاسب العام المعتمد".