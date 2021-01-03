بحوث علمية بمجالات الطاقة والمياه في الشارقة

سيف اليزيد - الشارقة (وام)

بحث الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مع سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بمقر الجامعة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي، ودور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع المحلي؛ بهدف مناقشة ودعم التعاون المستمر في مجال البحوث العلمية المشتركة في مجالات الطاقة والمياه. تم خلال اللقاء استعراض العديد من العديد من المشروعات البحثية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً في مجالات الطاقة والمياه، ومن أهمها في مجال المياه البحث المتعلق بحركة وجودة مياه البحر حول محطة الحمرية لتحلية المياه في الشارقة، حيث تتم حالياً دراسة تأثير حركة المياه في المنطقة المحيطة بالمحطة على جودة المياه المستخدمة فيها من قبل فريق مشترك من جامعة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من خلال تطوير نموذج هيدروديناميكي للمياه في المنطقة وما يتعلق بذلك من جودة المياه لفهم الديناميكا المائية وجودة المياه ومصادر التلوث المحتملة، وكذلك البحث المرتبط بالتوزيع الزمان- المكاني لمناسيب ونوعية المياه الجوفية في الشارقة، حيث تم تشكيل فريق مشترك من جامعة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لجمع البيانات من الآبار المتوفرة والمنتشرة في مناطق مختلفة في الشارقة لتحليل هذه البيانات وإعدادها في صورة خرائط توضح التوزيع الزمان- المكاني لمناسيب ونوعية المياه الجوفية، مما يسهم في الجهود المبذولة للإدارة المستدامة لموارد المياه في الشارقة.

بالإضافة إلى دراسة تطوير سياسات وممارسات إعادة استخدام المياه الرمادية في الشارقة، حيث إن إعادة تدوير المياه الرمادية تؤدي إلى تقليل الطلب على تحلية المياه وتقليل استهلاك المياه الجوفية، ويعمل الآن فريق مشترك من جامعة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتقييم نظام إعادة تدوير المياه وتطويره واقتراح التعديلات والتحسينات المناسبة، بالإضافة إلى دراسة أساليب وتقنيات معالجة المياه الرمادية واقتراح الأنسب منها للاستخدام في الشارقة.