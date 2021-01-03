«أولياء الطلبة» بالشارقة: أهمية تكاتف الجهود لاستئناف العام الدراسي

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد) أكد مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة على أهمية تكاتف الجهود لاستئناف العام الدراسي فصله الثاني واستقبال الطلبة للدراسة سواء في الفصول المدرسية أو عبر نظام التعلم عن بُعد.

ودعا المجلس إلى أهمية مواصلة تحقيق التوازن بين التعلم وسلامة الطلاب في ظل الإجراءات المشددة التي تبذلها كافة الجهات الرسمية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطلبة خلال يومهم الدراسي.

وهنأ المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مجدداً سواء وفق النظام الهجين أو الإلكتروني مشدداً على دور أولياء الأمور والأسر في متابعة أبنائهم وبناتهم منذ اليوم الدراسي الأول، وضمان استفادتهم ومتابعتهم لدروسهم.

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