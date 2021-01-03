قرقاش: الالتزام واللقاحات أدواتنا في مواجهة الفيروس

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على منهجية الإمارات وتجربتها الناجحة في مواجهة تحديات جائحة «كورونا»، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تحديات جائحة الـ(كورونا) مستمرة معنا بعض هذا العام، وإن اختلفت طبيعة التحديات، الالتزام الاجتماعي واللقاحات ستكون أدواتنا الأساسية في المواجهة، وبينما تواجه العديد من الدول في هذه الفترة صعوبات في التكيّف، تبقى منهجية الإمارات واستعدادها وتجربتها الناجحة ضماننا الأول».

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