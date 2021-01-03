استئصال سرطان القنوات الصفراوية لـ«تسعيني» في رأس الخيمة

سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

نجح مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة في استئصال سرطان القنوات الصفراوية غير القابل للاستئصال لمريض سرطان كبد يبلغ من العمر 87 عاماً عن طريق تنظير القنوات الصفراوية SpyGalss Cholangioscop، حيث كان المريض يعاني انسداد القناة الصفراوية، مشيراً إلى استخدام التقنية الدقيقة RFA والتي تحتاج إلى خبرة في استخدامها لإعادة فتح القناة الصفراوية المسدودة بنجاح، ما أسهمت في تحقيق نتائج طبية أفضل لصحة المريض دون الحاجة إلى الجراحة التقليدية أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي».

وقال الدكتور بيونج هيو تشا رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى: «تعد تقنية RFA من التقنيات الدقيقة جداً للوصول إلى الجزء المستهدف عن طريق التنظير الجانبي وتوسيع القناة الصفراوية وإزالة الانسداد، مما يفتح المجال لعلاج مرضى سرطان المرارة وسرطان القنوات الصفراوية المتقدم وسرطان البنكرياس، حيث يتم استخدام الترددات الراديوية RFA للاستئصال عن طريق ترددات موجات الراديو لعلاج السرطان كإجراء طفيف التوغل باستخدام الطاقة الكهربائية والحرارة لتدمير الخلايا السرطانية، والذي يقوم به فريق متعدد التخصصات من الأطباء الذين يعملون معاً لتطوير أفضل خطط بما يتلاءم مع الاحتياجات الفردية لكل مريض، حيث يمتلك هؤلاء الجراحون مهارات عالية وخبرة واسعة في الجراحة التقليدية، إلى جانب الإجراءات قليلة التوغل، مثل الجراحة بالمناظير».

وأضاف: «يقدم قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي رعاية شاملة لأمراض الجهاز الهضمي بمختلف التخصصات، مثل أمراض الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، إلى جانب الفحص والتقييم التشخيصي لجميع تلك الأمراض الحميدة والخبيثة، مستخدماً أحدث معدات التنظير الداخلي التشخيصية، بما في ذلك مناظير الجهاز الهضمي العلوي والقولون، والموجات فوق الصوتية بالمنظار وتنظير الكبسولة والتنظير المعوي، إضافة إلى الإجراءات العلاجية لعلاج نزيف الجهاز الهضمي بالمنظار والاستئصال وعلاج التسلخ وإدخال الدعامات بالمنظار».

بيونج هيو تشا

وتابع الدكتور بيونج هيو تشا: نقوم في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي بإجراء العديد من الإجراءات العلاجية، مثل استئصال أمراض الغشاء المخاطي بالمنظار EMR عن طريق استخدام منظار داخلي ذي تصميم خاص أو منظار القولون لإزالة السائل أو الأنسجة المشتبه بها من المريء والقولون، واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار، إلى جانب توسيع الجهاز الهضمي بالبالون والتنظير عن طريق الكبسولة وعلاج السمنة بالمنظار، وبفضل التكنولوجيا المتقدمة التي يتميز بها المستشفى يمكننا القيام بتصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار، والذي يتطلب استخدام نوع خاص من تصوير القنوات الصفراوية بالأشعة السينية معروف باسم تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار بالطريق الراجع ERCP، والذي يساعد في تشخيص مشكلات القنوات الصفراوية وقناة البنكرياس وترميمها لدى بعض المرضى خاصة كبار السن، وتشخيص التهاب البنكرياس الحاد، وإزالة تجمع السوائل حول البنكرياس بالمنظار ETPFCD.

من جانبها، أكدت الدكتورة مين جونج بارك استشارية أمراض الجهاز الهضمي، تميز مستشفى الشيخ خليفة التخصصي على مستوى الدولة بالقيام بتشريح الأورام أسفل الأغشية المخاطية بالمنظار ESD، وهو إجراء طفيف التوغل يزيل السرطان من الجهاز الهضمي للمريض دون إزالة العضو المصاب، بالإضافة إلى إزالة أمراض القناة الصفراوية بالمنظار بالموجات فوق الصوتية الموجهة EUS، وهي من الإجراءات الدقيقة جداً التي تمكنا من إجرائها بفضل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قسم أمراض الجهاز الهضمي عبر فريق طبي متخصص مستخدماً أحدث التقنيات الطبية في هذا المجال والذي يساعد في علاج أكياس البنكرياس وحصوات وأورام القناة الصفراوية.