«الصحة» تعلن سحب 4 منتجات طبية

سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً، سحب 4 منتجات طبية متنوعة، نتيجة التقارير والتحاليل التي أثبتت عدم فعالية تلك المنتجات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الصحية والمختصة على مستوى الدولة.

وأبلغت الوزارة، جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بسحب طوعي من الشركة المنتجة لتشغيلة واحدة من المنتج الطبي، Anagrelide Capsule USP 1mg، وذلك بسبب فشل اختبار الذوبانية التي تم اكتشافها أثناء اختبار الجودة الروتيني، للتشغيلة رقم، BFD1G001.

وأشارت إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية، وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات وإعادتها للمورد، في حال توفرها.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى إبلاغ الوزارة عبر وسائل الاتصال الخاصة بها بالآثار الجانبية للدواء.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، سحب تشغيله واحدة من المستحضر الصيدلاني API Sinocort Nasal Spray (120ml metered dose)، بسبب نتائج التحليل التي أظهرت عدم مطابقة التشغيلة من المنتج المواصفات المعتمدة ME051.

ولفتت إلى أن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية الدواء، وطلبت من الشركة المصنعة سحب التشغيلة المذكورة من القطاعين الصحي العام والخاص، وعلى جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم تداول التشغيلة أن وجدت لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرف التشغيلة وإعادتها للمورد.

إلى ذلك، أصدر الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بسحب وسيلة طبية مختصة بالقسطرة، وكان السحب بسبب تحذير إدارة الغذاء والدواء الأميركية المتمثل بأن الشركة المصنعة قد أصدرت سحب طوعي عاجل لجميع مكونات القسطرة Penumbra JET 7 Reperfusion Catheter with Xtra Flex Technology The JET7 Xtra Flex catheter.

The JET MAX configuration (which includes

The JET 7 Xtra Flex catheter and MAX Delivery Device)

، وذلك بسبب خطر حدوث وفاة غير متوقعة أو إصابة خطيرة أثناء استخدامها لإزالة الجلطات في مرضى السكتة الدماغية.

وأوصت وزارة الصحة جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بسحب المنتج Tandem t: slim X2 insulin pump، المستخدم لتوصيل الأنسولين الممتر المرضى المتنقلي. وطمأنت المستخدمين الحاليين للجهاز إلى أنه يمكنهم الاستمرار في استخدامه بأمان إذا التزموا بتعليمات المستخدم الخاصة بالشركة المصنعة، ويتم تذكير المستخدمين النهائيين بعدة تعليمات في حالة ملاحظة أي من المشكلات السابقة، بتوخي الحذر عند إدخال معرف جهاز الإرسال في مضخة الأنسولين t: slim x2 للتأكد من صحة معرف جهاز الإرسال، وقبل بدء جلسة المستشعر. تم توضيح ذلك في القسم 22.1، «مستشعر بدء التشغيل» من دليل مستخدم مضخة t: Slim X2، وتأكد من إيقاف تشغيل «إعدادات Bluetooth» في قائمة «إعدادات المضخة وتحقق دوراً من مؤشر مستوى بطارية المضخة.