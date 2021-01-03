«الإمارات للسرطان» توفر 18700 وحدة دم خلال 2020

سيف اليزيد - رئيس التحرير لصحيفة الاتحاد. يحمل شهادتي «البكالوريوس» في الصحافة، والماجستير في «إدارة الأعمال» من جامعة الإمارات. انضم إلى أسرة تحرير صحيفة «الاتحاد» في عام 2002. عمل مراسلا ميدانيا في قسم الأخبار المحلية في الخليج 365 لمدة عشرة أعوام. نائب رئيس التحرير للأخبار المحلية. عمل رئيساً لقسم الأخبار المحلية ثم رئيساً لقسم التحقيقات. نائباً لرئيس تحرير الخليج 365. المدير التنفيذي لقطاع التحرير والنشر بالإنابة. كاتب عمود أسبوعي في صحيفة «الاتحاد» تخصص في الشؤون المحلية والسياسية وإدارة العمل في غرفة الأخبار. 8 ابريل 2020 12:15

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