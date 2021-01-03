الامارات | انطلاق الفصل الدراسي الثاني «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُستأنف، اليوم، الدراسة في المدارس إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2020-2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر مبدئياً أن تكون الدراسة عن بُعد في الأسبوعين الأولين، وسيتخذ اللازم تبعاً للمستجدات بما يصبّ في مصلحة الطلبة.

وسيكون الدوام وفق التوزيع الزمني السابق للفصل الدراسي الأول.

وبيّنت الوزارة أنه بالنسبة لدوام الهيئتين الإدارية والفنية في المدرسة، سيكون بنسبة 50% للكادر الإداري والفني بالتبادل، وفق خطة مدير المدرسة.

وأفاد مدير مدرسة في الشارقة، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن مدرسته تطبّق نظام التعليم المباشر لطلبة مرحلة رياض الأطفال، لأن هذه المرحلة تحتاج إلى التفاعل بين الطلبة والمعلمات، فيما تطبّق المدرسة «التعليم الافتراضي» على الصفوف الأكبر.

وقالت والدة طالب إنها تلقت رسالة من المدرسة تفيد بأنها ستعتمد التعليم المباشر لجميع الطلبة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news