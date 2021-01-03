الامارات | نقل مركز المسح الوطني في الخوانيج إلى موقع جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مركز المسح الوطني في الخوانيج إلى موقع جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، انتقال مركز المسح الوطني بمنطقة الخوانيج في دبي إلى موقعه الجديد قرب إدارة المعثورات والمفقودات التابعة لشرطة دبي.

ويتكون المركز الجديد، الذي يعد الأكبر من نوعه، من ثمانية مسارات، ويستقبل في موقعه الجديد المراجعين طيلة أيام الأسبوع، من 10 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوفر خدمات المسح من المركبة للكشف عن فيروس «كوفيد-19».

ويمكن للراغبين في إجراء الفحص حجز موعد عن طريق التطبيق الذكي لشركة «صحة».

جدير بالذكر أن مراكز المسح في أبوظبي والعين تعمل من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء.

كما يستقبل مركزا مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وعشارج في العين المراجعين من 12 ظهراً حتى الثامنة مساءً أيام الجُمع، في حين تعمل مراكز المسح في الإمارات الشمالية على مدار سبعة أيام من الساعة 10 صباحاً حتى الثامنة مساء.

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