الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأخير

لاحظ سائقون بطئاً في العمليات الإنشائية عند الجسور الجديدة التي يتم إنشاؤها على شارع خليفة في إمارة عجمان، إضافة إلى الشوارع الجانبية المحيطة بمناطق المشروع، ما يخلف ازدحاماً في المركبات.

معقمات

لاحظ سكان في العديد من المباني السكنية في الدولة، تراجع اهتمام الشركات العقارية المسؤولة عن إدارتها، بتعبئة عبوات التعقيم سواء في المداخل الرئيسة أو بالقرب من المصاعد.

عروض

تساءل متعاملون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، عن جدوى الإزعاج المتكرر من قبل مندوبيهم والاتصال بشكل دائم لتقديم عروض ترويجية عن الباقات المتوافرة لديهم؟

التزام

تراجع اهتمام صالونات الحلاقة الرجالية في الكثير من المناطق، بالإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، خصوصاً من ناحية التباعد الاجتماعي، إذ يسمح العديد منها بوجود الزبائن بأعداد كبيرة نسبياً، مع تجاهل تعليمات الحجز المسبق عبر الهاتف.

أسعار

يثير التفاوت الكبير في أسعار الكمامات ريبة الزبائن من مدى جودة بعضها، ودعا مستهلكون الجهات المعنية إلى وضع مؤشر للجودة على الكمامات، وتصنيفها باعتماد معيار النجوم، ليتمكنوا من اختيار النوعية ذات الجودة والقادرة على حمايتهم من الفيروسات.

تنسيق

طالب رياضيون اتحاد كرة اليد، بعقد مزيد من الاجتماعات التنسيقية مع الأندية، خصوصاً تلك التي اعتذرت عن المشاركة في مسابقات فئة الشباب للموسم الجديد، مؤكدين أن هذه المرحلة العمرية تمثل الرافد الأساسي لدعم عناصر الصف الأول في المنتخب الوطني.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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