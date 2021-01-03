الامارات | «الصحة» تسحب منتجين ووسيلتين طبيتين

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب منتجين ووسيلتين طبيتين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أخيراً، أربعة تعاميم لجميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالدولة بسحب منتجين ووسيلتين طبيتين بسبب مشكلات في الجودة، وطالبت الجهات الصحية باتخاذ اللازم بشأنها.
وأبلغت الوزارة جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بسحب طوعي من الشركة المنتجة لتشغيلة واحدة من المنتج الطبي، Anagrelide Capsule USP 1mg، بسبب فشلها أثناء اختبار الجودة الروتيني، وتحمل التشغيلة رقم «BFD1G001»، مؤكدة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بالوزارة.
وفي تعميم آخر، أبلغت الوزارة عن سحب تشغيلة واحدة من المستحضر الصيدلاني API Sinocort Nasal Spray (120ml metered dose)، بسبب نتائج التحليل التي أظهرت عدم مطابقة التشغيلة من المنتج للمواصفات المعتمدة ME051،. وفي تعميم ثالث أبلغت بسحب وسيلة طبية مختصة بالقسطرة، وجاء قرار السحب بعد تحذير إدارة الغذاء والدواء الأميركية المتمثل في أن الشركة المصنعة قد نفذت سحباً طوعياً عاجلاً لجميع مكونات القسطرة Penumbra JET 7 Reperfusion Catheter with Xtra Flex Technology، بسبب خطر حدوث وفاة غير متوقعة أو إصابة خطيرة أثناء استخدامها لإزالة الجلطات. وفي تعميم رابع، أوصت الوزارة بسحب المنتج Tandem t: slim X2 insulin pump، المستخدم لتوصيل الأنسولين الممتر، بسبب التقارير التي تشير إلى زيادة معدل حدوث إيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة التشغيل بشكل غير متوقع.
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