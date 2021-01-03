الامارات | «طرق دبي» تفوز باستضافة المؤتمر العالمي للنقل الذكي

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شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفوز باستضافة المؤتمر العالمي للنقل الذكي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فوزها باستضافة المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية لعام 2024، بعد ترشحها من قِبل مجلس إدارة هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية، التي انضمت إلى عضويتها أخيراً.
ويحظى المؤتمر برعاية ثلاث منظمات دولية، عملت على تأسيسه منذ أول دورة انعقاد له في 1994، هي: هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية، والجمعية الأميركية لأنظمة النقل الذكية، وجمعية أنظمة النقل الذكية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، إن استضافة دبي والهيئة للحدث العالمي في دورته الـ30، الذي يقام لأول مرة خارج قارات أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا وشرق قارة آسيا، تعكس المكانة الدولية التي تحظى بها دبي في مجال أنظمة النقل الذكية.
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