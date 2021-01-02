الامارات | بالفيديو والصور.. مسار 2020 بمحطاته الأنيقة .. هدية منظومة النقل المتطور في دبي في العام الجديد

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. مسار 2020 بمحطاته الأنيقة .. هدية منظومة النقل المتطور في دبي في العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اولى رحلات المترو على مسار 2020، في مطلع العام الجديد، وذلك لنقل الركاب في 4 محطات تقع في قلب المناطق السكنية والحيوية الهامة في الامارة.
وتتميز محطات المسار بتصميمات داخلية وخارجية فائقة الجودة والجمال، استحقت أهم شهادات الريادة من الجهات العالمية المتخصصة.
تعرف على اهم تلك المواصفات التي تم رصدها خلال جولة ميدانية لمجموعة من ممثلي وسائل الاعلام في محطات المسار قبل ساعات من تشغيله في الساعة العاشرة صباحا من محطة جبل علي بتاريخ 1 يناير.
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